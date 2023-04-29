ABD'de bir eve silahlı saldırı

İHA
ABD'de silahlı saldırılar sonucu toplu ölümler, her geçen gün artıyor.
Bu kez Teksas'ta akıllara durgunluk veren bir saldırı oldu…
Houston'ın yaklaşık 136 kilometre kuzeyindeki Cleveland kentinde bir eve, rastgele ateş açıldı.
5 kişi öldü
Saldırganın alkollü olduğu öğrenilirken; dehşete düşüren olay, hemen ihbar edildi.
Bunun üzerine eve gelen polis, 5 kişinin cansız bedenini buldu.
Saldırgan aranıyor
Polis, hayatını kaybedenlerin 8 ile 40 yaş arasında olduğunu söyledi.
Saldırı anında evde en az 10 kişinin bulunduğunu aktaran polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.