ABD'de bir eve silahlı saldırı Alkollü saldırgan, Teksas eyaletinde bir eve kurşun yağdırdı. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti. ABD polisi, saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

İHA ABD'de silahlı saldırılar sonucu toplu ölümler, her geçen gün artıyor. Bu kez Teksas'ta akıllara durgunluk veren bir saldırı oldu… Houston'ın yaklaşık 136 kilometre kuzeyindeki Cleveland kentinde bir eve, rastgele ateş açıldı. 5 kişi öldü Saldırganın alkollü olduğu öğrenilirken; dehşete düşüren olay, hemen ihbar edildi. Bunun üzerine eve gelen polis, 5 kişinin cansız bedenini buldu. Saldırgan aranıyor Polis, hayatını kaybedenlerin 8 ile 40 yaş arasında olduğunu söyledi. Saldırı anında evde en az 10 kişinin bulunduğunu aktaran polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.