ABD'de bir havayolu şirketi kilolu yolculardan iki koltuk parası alınacağını duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de gündem olan karar...

ABD merkezli hava yolu şirketi Southwest Airlines, önemli bir açıklama yaptı.

KİLOLU YOLCULARDAN İKİ KOLTUK PARASI ALINACAK

Yapılan açıklamada, uçak koltuklarının kol dayama sınırına sığmayan yolcuların artık uçuş öncesinde ek bir koltuk satın almasını zorunlu kılınacağı duyuruldu.

Uygulama, havayolunun koltuk atama sistemine geçeceği 27 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

PARA İADESİ ARTIK GARANTİ DEĞİL

Southwest’in mevcut sisteminde kilolu yolcular, isterlerse fazladan bir koltuğu önceden satın alıp uçuştan sonra ücret iadesi talep edebiliyor, isterlerse de havaalanında ücretsiz ek koltuk isteyebiliyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte önceden ödeme zorunlu hale gelecek, ancak para iadesi garanti edilmeyecek.

"KOLTUKLARI REZERVASYON SIRASINDA ALMALARINI ÖNERİYORUZ"

Şirketten yapılan açıklamada, "Gelecek yıl başlayacak koltuk atama sistemine hazırlık kapsamında bazı politikalarımızı güncelliyoruz. Daha önce ek koltuk politikamızı kullanan müşterilere, koltuklarını rezervasyon sırasında satın almalarını öneriyoruz" denildi.

Yeni kurala göre, uçuş dolu değilse ve iki bilet aynı sınıfta alınmışsa, yolcu 90 gün içinde iade talebinde bulunarak ikinci bilet ücretini geri alabilecek.

ŞİRKET FİNANSAL KRİZ İLE KARŞI KARŞIYA

Şirket son dönemde düşen gelir ve yatırımcı baskısı nedeniyle mali olarak zor günler geçiriyor.

Southwest, geçtiğimiz yıl fazla bacak mesafesi için ek ücret uygulaması başlatmış ve gece uçuşlarını (red-eye flights) gündemine almıştı.

MAYIS AYINDA ÜCRETSİZ BAGAJ HAKKI KALDIRILMIŞTI

Yeni koltuk politikası, Southwest’in uzun yıllardır sürdürdüğü "uçakta yer seçimini serbest bırakma" uygulamasına da son veriyor.

Havayolu ayrıca, geçmişte "ücretsiz bagaj hakkı" politikasıyla rakiplerinden ayrılıyordu; bu avantaj da Mayıs 2025’te kaldırılmıştı.