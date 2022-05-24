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    ABD'de bir ilkokula silahlı saldırı

    ABD'de bir ilkokula silahlı saldırı

    ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 14 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.
    • 24.05.2022 - 23:26
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 00:20
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    ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula silahlı saldırı düzenlendi.

    Yerel medyadan edinilen ilk bilgilere göre, saldırı San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.

    14 öğrenci ile 1 öğretmen hayatını kaybetti

    Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda 14 öğrenci ile 1 öğretmen yaşamını yitirdi.

    Saldırgan etkisiz hale getirildi

    Vali Abbott, San Antanio kentinin batısındaki Uvalde kasabasındaki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi.

    AA'da yer alan habere göre Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın olaya müdahale eden polisler tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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