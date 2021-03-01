ABD’de bir kardeşlik öyküsü: Dövmeler her şeyi ortaya çıkardı

ABD’de bir kardeşlik öyküsü: Dövmeler her şeyi ortaya çıkardı

Aynı iş yerinde çalışıp arkadaş olan iki genç kadın, sekiz yıl sonra öz kardeş olduklarını dövmeleri sayesinde öğrendi.

ABD’nin Connecticut eyaletinde Julia Tinetti (31) ve Cassandra Madison (32), 2013’te aynı barda çalışırken tanıştı.

İkilinin zamanla iş arkadaşlıkları dostluğa dönüştü.

Onları birlikte görenler, sürekli kardeş olup olmadıklarını sordu. Her yakın arkadaşlıkta olduğu gibi onlar da zamanla birbirlerine benzediklerini düşündü.

DÖVMEYLE ORTAYA ÇIKTI

Tinetti ve Madison’ın 2015’te yolları ayrıldı. İkili farklı yerlere taşınsa da bağlantıda kalmaya devam etti.

Her şey ikisinde de Dominik Cumhuriyeti dövmesinin olduğunu fark etmeleri ile başladı.

BABASINI BULDU, HER ŞEYİ ÖĞRENDİ

İkisi de ABD’li ailelere evlatlık verildiklerini biliyordu ancak evlatlık belgelerine göre anne isimleri ve doğum yerleri farklıydı.

DNA testiyle biyolojik babasını bulan Madison, Dominik’e gitti. Burada babasının kendisi gibi kardeşini de evlatlık verdiğini öğrendi.

AFFETTİLER

İki arkadaş DNA testi yaparak aynı anne ve babadan dünyaya geldiklerini öğrendi.

2016’da ölen biyolojik annelerinin neden farklı belge düzenlettiğini araştıran kardeşler, “Mecbur kaldık” diyen babaları Adriano Luna Collado’yu affettiklerini söyledi.