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    ABD’de bir lisede silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

    Michigan eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 00:12
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 00:29
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    ABD’de bir lisede silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

    ABD’nin Michigan eyaletindeki bir okulda silahlı saldırı dehşeti yaşandı.

    Eyalete bağlı Detroit kentinin banliyö bölgesinde yer alan Oxford Lisesi’nde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Oakland County Şerif Ofisi şerif yardımcısı Michael McCabe, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

    ABD’de bir lisede silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı #1

    ZANLI 15 YAŞINDA

    Zanlının gözaltına alındığını ifade eden McCabe, lise ikinci sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirtti. Silahın ele geçirildiğini aktaran McCabe, okuldaki öğrencilerin ve personelin tahliye edildiğini kaydetti.

    Olay yerinde çok sayıda polis ve SWAT ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

    ABD’de bir lisede silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı #2

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