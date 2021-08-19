ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Scales & Tails Utah sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında hayvan terbiyecisinin elini ısırdı.

ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Salt Lake City bulunan Scales & Tails adlı sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında belirlenen alanından atladıktan sonra terbiyeci tarafından su tankına geri dönmesi istenildi.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE TERBİYECİSİNİN ELİNİ ISIRDI

Ancak timsah, terbiyecisinin sözünü dinlemedi. Terbiyecisinin elini, onu izlemeye gelen çocukların gözü önünde ısırdı.

ABD'de bir timsah, çocukların gözü önünde terbiyecisinin elini ısırdı VİDEO

<br />

BİR ADAM SUYA ATLAYARAK TERBİYECİNİN ELİNİ KURTARDI

Çocuklara eşlik eden bir adam, hemen müdahale ederek timsahı kontrol etmek için suya atladı. Birkaç saniye sonra adam, terbiyecinin elini serbest bırakmayı başardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hayvan terbiyecisinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.