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    ABD'de bir vatandaşın kapı zilini yılan çaldı

    Kansas eyaletinde bir vatandaş dışarı çıkıp kapı ziline bakana kadar zile kimin sürekli bastığını bilmiyordu.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 06:07
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    ABD'de bir vatandaşın kapı zilini yılan çaldı

    ABD'nin kansas eyaletinde bir vatandaş evinde otururken kapı zilinin sürekli çaldığını fark edince dışarı kontrol etmeye çıktı.

    ZİLE YILANIN BASTIĞINI FARK ETTİ

    Dışarı çıkan Kansas'lı kapı zilinin üzerinde bir yılan olduğunu fark etti.

    O ana kadar zilin yılan tarafından çalındığını düşünmeyen adam şaşkına döndü ve o anları cep telefonunun kamerasına kaydetti.

    Daha sonra yılanı bir torbaya koyan adam evin yakınlarındaki bir dereye bıraktı.

    ABD'de bir vatandaşın kapı zilini yılan çaldı VİDEO

    ABD'de bir vatandaşın kapı zilini yılan çaldı #1

    ABD'de bir vatandaşın kapı zilini yılan çaldı #2

    ABD'de bir vatandaşın kapı zilini yılan çaldı #3

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