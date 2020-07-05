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    ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi

    George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de, kendilerine Black Panther (Siyah Panter) adını veren silahlı bir grup, sokağa indi ve aşırı sağcı beyazlara karşılarına çıkma çağrısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 16:19
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    ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi #1

    ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından kaos ortamı devam ediyor. Son olarak kendilerine "Black Panther" (Siyah Panter) adı veren bir grup sokağa inerek savaş çağrısı yaptı.

    ABD'nin Georgia eyaletindeki Stone Mountain şehrinde kendilerine "Black Panther" ismini veren siyahi bir grup, ellerinde silahlarla sokağa çıktı.

    BLACK PANTHER'DEN SAVAŞ MEYDANI ÇAĞRISI

    Black Panther grubu, beyaz aşırı sağcılara "savaş alanında karşılarına çıkma" çağrısında bulundu. Aşırı sağcılar, er meydanı çağrısına henüz yanıt vermedi. ABD kamuoyu gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor.

    ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi #2

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