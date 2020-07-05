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ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi

ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi

George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de, kendilerine Black Panther (Siyah Panter) adını veren silahlı bir grup, sokağa indi ve aşırı sağcı beyazlara karşılarına çıkma çağrısı yaptı.