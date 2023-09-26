ABD'de Bob Menendez'e istifa baskısı artıyor Rüşvet ağına katılmakla suçlanan Menendez, kendi partisinden istifa çağrılarıyla karşılaştı. Pelosi ve diğer Demokrat senatörler, Menendez'in Kongre'den ayrılması gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

Rüşvet suçlamalarının odağındaki isim olan Demokrat Senatör Bob Menendez, istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Menendez'in federal suçlamalarla ilgili son iddianamesinin olumsuz etkilerinin ortasında görevinden istifa etmesinin "iyi bir fikir" olacağını söyledi.

MSNBC’de Jen Psaki'nin sorularını yanıtlayan Pelosi'ye, Demokrat yetkililerin Menendez'in Kongre'den istifa etmesine yönelik çağrıları soruldu.

Pelosi de istifa çağrılarına katıldı

"Aldıkları pozisyona saygı duyuyorum." diyen Pelosi, şunları dile getirdi:

Suçlamalar çok ağır. Suçlanıyorsanız istifa etmeniz gerekir. İstifa etmesi muhtemelen iyi bir fikir olur.

Menendez'e baskı artıyor

Pelosi'nin yanı sıra üç Demokrat senatör Menendez'i istifaya çağırdı. Sherrod Brown ve John Fetterman'ın ardından Pete Welch, Bob Menendez'e seslendi:

Senatör Menendez'e yönelik şok edici ve spesifik iddialar, onun etkili bir senatör olma kapasitesini tehlikeye attı. Menendez'i istifaya davet ediyorum.

Senatör Menendez'in masumiyet karinesi hakkı olduğunu belirten Welch, diğer taraftan "Ancak New Jersey halkının ve ABD Senatosu'nun da etkili bir senatöre sahip olma hakkı var." diye ekledi.

Rüşvet suçlaması

Savcılar, Menendez'in, eşi Nadine Arslanian ile birlikte New Jersey'li üç iş insanına ve onların Mısır'daki çıkarlarına yardım etmek üzere yüz binlerce dolar rüşvet aldığını iddia ediyor.

Nakit para ve altın bulundu

Federal yetkililer, geçen yıl düzenlenen baskın sırasında çiftin evinde yaklaşık 500 bin dolar nakit para ve 100 bin dolar değerinde altın buldu.

The Hill'in aktardığına göre, hakkındaki iddiaları reddeden Menendez, kendisine yöneltilen suçlamalarla mücadele etmeyi planladığını söyleyerek masum olduğunu savundu.