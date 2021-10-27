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    ABD'de bomba ihbarı

    ABD'de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına yönelik bomba ihbarı üzerine polis, bina çevresindeki yolları trafiğe kapattı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.10.2021 - 19:07
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 19:25
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    ABD'de bomba ihbarı

    Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

    CADDE VE SOKAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI

    İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

    İNCELEME SÜRÜYOR

    Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

    ABD de bomba ihbarı #1

    ABD de bomba ihbarı #2

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