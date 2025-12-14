ABD'de Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi'nden yapılan acil durum bildiriminde, yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" uyarısı verildi.

KAMPÜSTE SİLAHLI SALDIRI: ÖĞRENCİLERE “SAKLANIN” UYARISI

Aynı açıklamada, bir şüphelinin gözaltına alındığı ve ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerin saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istendi.

Açıklamada, söz konusu silahlı saldırı olayının kampüsteki fizik ve mühendislik fakültelerinin binalarının yakınlarında gerçekleştiği ve polisin bölgeyi kontrol altına aldığı kaydedildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU

Silahlı saldırıda polis çok sayıda kişinin silahla vurulduğunu belirtti ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullandı.

ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşmadılar.