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ABD'de çift rahimli kadın iki günde iki bebek doğurdu

ABD'de çift rahimli kadın iki günde iki bebek doğurdu ABD’de yaşayan Kelsey Hatcher isimli bir kadın, doğuştan çift rahmi olduğunu ve nadir görülen bir hamilelikle her iki rahminde de kız bebek beklediğini açıklamıştı. Hatcher, iki bebeği iki ayrı günde doğurduğunu duyurdu.