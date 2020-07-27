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    ABD'de cip, göstericilerin arasına daldı

    ABD'nin Colorado eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Elijah McClain için düzenlenen protestolarda toplanan göstericilerin arasına cip daldı.
    • İHA
    • 27.07.2020 - 01:11
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    ABD'de cip, göstericilerin arasına daldı

    ABD’deki protesto gösterileri, federal ajanların sahaya inmesine rağmen ayaklanmalara dönüştü. Gösterilerde bayraklar yakılıyor, silahlar patlıyor. Dün gece Colorado eyaletine bağlı Aurora kentinde siyahi Elijah McClain’ın geçen yıl polis şiddetiyle öldürülmesi anısına protesto gösterisi düzenledi.

    CİP, GÖSTERİCİLERE ÇARPTI

    I-225 karayolundaki gösteri sırasında bir cip kalabalığın arasına daldı. Polisin iddiasına göre cip göstericilere çarpmaya çalıştı. Bu sırada bir gösterici cipe ateş açtı. Olay sırasında bacağından vurulan bir kişi yaralandı. Bazı göstericiler ise ateşi açanın cipin şoförü olduğunu, diğerleri ise yolcunun ateş açtığını iddia etti.

    ABD'de cip, göstericilerin arasına daldı

    ABD'de cip, göstericilerin arasına daldı #1

    KİMİN ATEŞ ETTİĞİ BELLİ DEĞİL

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kalabalığın arasına cipin hızla daldığı görülürken, ateşin kim tarafından açıldığı tespit edilmedi. Olayın soruşturması devam ettiği için polis açıklama yapmadı.

    ABD'de cip, göstericilerin arasına daldı #2

    ABD'de cip, göstericilerin arasına daldı #3

    ABD'de cip, göstericilerin arasına daldı #4

    ABD'de cip, göstericilerin arasına daldı #5

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