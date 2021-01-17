ABD'de çıplak saldırgan raylara atlayıp öldü

Metro istasyonundaki bir yolcuyu raylara atan ve yardıma koşan kişiye de saldıran çıplak adam, yüksek voltaj geçen raya temas edince elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ABD’nın Harlem bölgesinde meydana gelen olayda, çıplak bir saldırgan dans edip metronun gelmesini bekleyen bir yolcuyu önce dövdü, ardından raylara attı.

İstasyondaki diğer bir yolcu, saldırganın raylara attığı adama yardım etmek isterken, bu kez kendisi de saldırıya uğradı.

Raylara inen çıplak saldırgan diğer yolcuyu da yumruklamaya başladı.

ELEKTRİK ŞOKUNA MARUZ KALINCA ÖLDÜ

Raylar üzerindeki kavga devam ederken, çıplak saldırgan sert bir yumruk darbesiyle yüksek elektrik hattı geçen üçüncü raya temas etti.

Elektrik şokuna maruz kalan saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.

ABD'de metroda çırılçıplak dans eden saldırgan, raylara atlayıp öldü İZLE

DAYAK YİYEN İKİ KİŞİ HAFİF YARALANDI

Olayın 16 Ocak saat 16:00'da geçekleştiğini söyleyen New York Polis Teşkilatı, saldırıya uğrayan 2 kişinin hafif sıyrıklarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Saldırının geçekleştiği sırada istasyona yaklaşan tren durmayı başardığı için kaza yaşanmadı.

ÇOK SIK RASTLANIYOR

New York Post’a açıklama yapan bir istasyon çalışanı, metroda bu tarz olayların çok sık yaşandığını söyledi.

Edris Bacchiano isimli yolcu ise artık metronun gelmesini beklerken sırtını duvara yaslamak zorunda kaldığını, arkasından birinin gelmesini istemediğini söyledi.