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    ABD'de çölde gizemli bir metal bulundu

    Çölde helikopter ile uçuş yapıldığı sırada, 3,6 metre boyunda metal bir blok keşfedildi. Bulunan blok, bölgede paniğe neden oldu.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 16:38
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 16:46
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    ABD'de çölde gizemli bir metal bulundu

    ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında dikili olarak keşfedilen metal blok eyalette paniğe neden oldu.

    Boyu 3,6 metre olan blogun helikopter tarafından farkedildiği öğrenildi.Metal blogu tespit eden helikopter pilotu yaptığı açıklamada "Uçmaya başladığımdan bu zamana kadar karşılaştığım en tuhaf şey" dedi.

    KUBRİCK'İN HAYRANI TARAFINDAN YAPILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

    Yetkililer, çölde bulunan blogun Stanley Kubrick'İn 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyor.

    Utah Halk Sağlığı yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hangi gezegende olursanız olun, federal olarak yönetilen kamu arazilerine izin almadan yapı veya sanat eserleri kurmak yasa dışıdır." dedi.

    ABD'de çölde gizemli bir metal bulundu VİDEO

    BİLGİ TALEP EDİLDİ

    Blogun gizemini çözmek isteyen yetkililer sosyal medya adreslerinden görüntü ve fotoğraf yayınlayarak halktan bilgi talep ediyor.

    ABD de çölde gizemli bir metal bulundu #1

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