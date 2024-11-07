ABD'de Demokratlarda 'Trump seçildi' paniği: Ülkeyi terk etmek isteyenler var

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ABD'de tarihi seçimler geride kaldı.

Heyecanlı bir kampanya döneminden sonra hızlı bir oylama ve sayım ile yeni başkan belli oldu.

Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat Kamala Harris'i ilk açılan sandıklardan itibaren önde götürdüğü seçimde net ve erkenden kabul edilebilecek bir zaferle saf dışı bıraktı.

ABD'de başta Demokrat cepheye yakın medya olmak üzere Trump muhaliflerinde derin bir haya kırıklığı ve panik var.

TRUMP MUHALİFLERİ ÜLKEDEN KAÇMAYI DÜŞÜNÜYOR

Trump'ın ilk döneminden hareketle demokrasiden kopulacağı, Başkan'ın otoriter bir yönetim sergileyeceği kaygıları yeniden gündemde.

Bu kapsamda Trump muhalifleri arasında 'ülkeden kaçış' yolları aranmaya başlandı bile.

Buna göre Google aramaları dikkat çekiyor.

Kazanımlarını kaybedeceğini düşünen ve Trump yönetiminde yaşamak istemeyen demokrat seçmenlerin Google'da ABD'den kaçış yollarını aratma sayıları, seçimden sonra büyük artış gösterdi.

"İSKOÇYA'YA NASIL TAŞINABİLİRİM"

Bunlar arasında dikkat çeken "İskoçya'ya nasıl taşınabilirim?" araması, İskoçya gazetelerinde de manşet oldu.

İskoçya'da yayın yapan The National gazetesi, bu kapsamda "Kaçış yolu" manşeti atarken, "Trump'ın zaferinin ardından, birçok kişinin 'kaçış yolu' araması nedeniyle ABD'de Google arama terimlerinde büyük bir artış yaşandı." ifadelerine yer verildi.