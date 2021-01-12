ABD'de denizayısının üzerine ‘Trump’ yazdılar

Florida eyaletinde bir denizayısının üstüne "Trump" yazılması yetkilileri harekete geçirirken, bu saldırıyı gerçekleştireni bulana para ödülü verileceğini açıklandı.

ABD'nin Florida eyaletinde, bir denizayısının üstüne "Trump" yazıldı.

Amerikan medyası, denizineği olarak da bilinen havyanın videosunu yayınlaması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) bu saldırıyı gerçekleştirenin bulunması için çağrıda bulundu.

Olayı araştıran yetkililer, denizayısına zarar vermenin eyalet ve federal yasaları uyarınca yasa dışı olduğunu ifade etti.

TURİSTLER FARK ETTİ

Saldırıyı, Homosassa nehrini ziyaret eden turistlerin, denizayısının toplandığı kıyaya gittiği sırada fark ettikleri öğrenildi.

ABD denizayısının üzerine 'Trump' yazan kişiyi arıyor İZLE

YAPANI BULANA 37 BİN TL ÖDÜL

Öte yandan, Biyolojik Çeşitlilik Merkezi, denizayısına bunu yapanı ihbar edenlere 5 bin dolar (yaklaşık 37 bin 500 TL) para ödülü vereceğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, söz konusu kişilerin bulunması halinde, saldırıyı gerçekleştiren kişiye 50 bin dolara (yaklaşık 375 bin TL) kadar para ve bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı kaydedildi.

SALDIRI ANI BİLİNMİYOR

Koruma altındaki deniz memelisinin üzerine yazılan yazının pazar günü tespit edildiği, saldırının ne zaman gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği belirtildi.

2020 yılında Florida'da ölen 637 denizayısından 90'ı teknelerin kurbanı olmuştu.