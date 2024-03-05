ABD’de depoda patlama: Enkaz parçaları 400 metre uzakta 1 kişiyi öldürdü ABD'de bir depoda meydana gelen patlamalarda etrafa saçılan enkaz parçaları, yaklaşık 400 metre uzaklığa savrularak 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Detroit kentine bağlı Clinton Township’te Select Distributors şirketine ait bir depoda bir dizi patlama meydana geldi.

400 metre uzağa savrulan parça, bir genci öldürdü

Patlamaların etkisiyle enkaz parçaları yaklaşık 2 kilometrelik bir alana yayıldı ve 400 metre uzaklığa savrulan bir enkaz parçası 19 yaşındaki bir kişinin ölümüne neden oldu.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Patlamaların ardından çıkan yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi ve polis, bölgeden uzak durulmasını istedi.

Patlamaların nedeni henüz belirsizken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Patlamalar sonucu çevreye yayılan enkaz parçalarının bir polis aracı ve bir itfaiye aracına zarar verdiği aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)