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    ABD'de Donald Trump destekçilerinin gösterisinde ortalık karıştı

    Washington'daki gösteride iki karşıt grup arasında arbede yaşandı.
    • AA
    • 13.12.2020 - 09:05
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    ABD'de Donald Trump destekçilerinin gösterisinde ortalık karıştı

    ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerinin sonuçlarına ilişkin başlayan gerginlik devam ediyor.

    Washington'da Başkan Donald Trump'a destek eylemleri sırasında karşıt görüşlü gruplar arasında kavgalar çıktı.

    Trump'ı destekleyen "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again -MAGA), "Önce Amerika için Kadınlar" hareketleri ile ProudBoys (Gururlu Çocuklar) adlı grubun başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Washington'da düzenlediği eylemde sıkı güvenlik önlemine rağmen şehrin birçok noktasında karşıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı.

    WASHINGTON'DA GERGİN GECE

    Cuma akşamından itibaren Washington sokaklarında toplanmaya başlayan Trump destekçileri ile solcu Antifa (Antifaşist Hareketi) ve Siyahlar'ın Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) hareketi mensupları arasında tansiyon yükseldi.

    ABD de Donald Trump destekçilerinin gösterisinde ortalık karıştı #1

    BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

    BLM Meydanı'na gitmek isteyen bir grup ile Trump destekçileri arasında çıkan bir arbedede bir kişinin bıçaklandığı belirtilirken birçok kişi gözaltına alındı.

    BEYAZ SARAY'A ÇIKAN SOKAĞA ALINMADILAR

    Washington'da yaz aylarında çıkan olaylar üzerine Washington Belediyesi'nin BLM Meydanı adını verdiği Beyaz Saray'a çıkan sokağa Trump destekçileri alınmadı.

    ABD de Donald Trump destekçilerinin gösterisinde ortalık karıştı #2

    SEÇİM SONUÇLARINA TEPKİ

    2 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için 14-15 Kasım'da Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler sonrasında sokaklar karışmıştı.

    Trump destekçisi bazı gruplarla BLM ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya gelmiş, gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda küçük çaplı arbedeler yaşanmıştı.

    Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer almış, çıkan olaylarda en az 10 kişi gözaltına alınmıştı.

    ABD de Donald Trump destekçilerinin gösterisinde ortalık karıştı #3

    ABD de Donald Trump destekçilerinin gösterisinde ortalık karıştı #4

    ABD de Donald Trump destekçilerinin gösterisinde ortalık karıştı #5

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