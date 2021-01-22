ABD'de Donald Trump'ın azil yargılaması şubata ertelensin teklifi

Kongre olayları nedeniyle hedef haline gelen Trump için Senato'dan çıkacak karar, eski Başkan'ın suçlu olup olmadığını belirleyecek.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, eski Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasının ertelenmesini önerdi.

McConnell, Senato'daki Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı telefon görüşmesinde, eski Başkan Trump'ın yargılama öncesinde hazırlık için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ŞUBATIN ORTALARINI İŞARET ETTİ

McConnell, Trump'ın da en az önceki başkanlar kadar "yargılanmaya hazırlanma süresine" hakkı olduğunu belirtti.

Görüşmeye katılan Senatör Mike Braun, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Sanırım söz konusu oturumlar şubat ayının 10'u veya 11'i gibi başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"MEKTUBU ALDIK"

McConnell'ın teklifini alan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in sözcüsü ise "Senato lideri McConnell'ın mektubunu aldık; mektubu değerlendirip kendisiyle görüşeceğiz." açıklamasını yaptı.

SENATO'DA KRİTİK OYLAMA

Öte yandan Trump'ın, Senato'daki yargılama süreci için Güney Carolina'dan avukat Butch Bowers'ı tuttuğu bildirildi.

ABD Kongresi'nde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti.

Trump'ın, Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senato'da yapılacak oylamada karar verilecek.