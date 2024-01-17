ABD’de donan gölde köpek kurtarma operasyonu Utah'ın West Point kentinde donmuş bir gölete dalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

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ensonhaber.com

Sert kışın yaşandığı ABD'nin Utah eyaletine bağlı West Point kentinde, eşine ender rastlanan bir kurtarma operasyonu yaşandı.

Su kurtarma kıyafeti giydi

West Point itfaiye departmanı tarafından paylaşılan videoda, Logan adında bir itfaiyecinin su kurtarma kıyafeti giyerek ihtiyacı olan yavruya doğru süründüğü görülüyor. Bob, kurtarıcısından pek emin görünmüyordu ve dev, kabarık bir takım elbise giymiş itfaiyeci göle yaklaşırken huysuzlaştı.

Videoda sahiplerinden birinin ona "Merak etme dostum, seni kurtarmaya geliyor" dediği duyuldu.

Köpeği buzdan çıkardı

Kıyıdaki itfaiye ekibinin geri kalanı hem Bob'un hem de Logan'ın göletten güvenli bir şekilde çıktığından emin olmak için ipi tuttu.

Logan su sıçratan ve havlayan Bob'u yakalayıp buz rafına ittikten sonra köpek, ıslak tüylerini silkerek özgürlüğe koştu.