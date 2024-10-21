ABD'de düşen savaş uçağındaki 2 pilotun cansız bedeni bulundu

AA

ABD'de rutin eğitim uçuşuna çıkan bir savaş uçağı, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Washington eyaletinin dağlık Mount Rainier bölgesinde düştü.

Meydana gelen kaza ülkenin gündemine otururken, uçağın mürettebatının kayıp olduğu açıklanmıştı.

Kayıp ekip üyelerini arama çalışmaları sürerken ABD donanması, olayla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

2 PİLOTUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Açıklamada, düşen uçaktaki kayıp 2 pilotun cansız bedenlerine ait parçaların bulunduğu belirtilerek, pilotların kimliklerinin birkaç gün içinde açıklanacağı kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

15 Ekim'de rutin eğitim uçuşu esnasında dağlık Mount Rainier bölgesinde düşen ve enkazının yeri bir gün sonra tespit edilen EA-18G Growler tipi savaş uçağının pilotlarının ölümü ülkeyi yasa boğdu.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.