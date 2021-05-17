ABD'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda siyasi mesajlar

Bu yıl 70'den fazla adayı katıldığı Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın yeni sahibi belli olurken, yarışmanın ulusal kıyafet kategorisine siyasi mesajlar damga vurdu.

Koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez geçen yıl yapılamayan Kainat Güzellik Yarışması'nı (Miss Universe), Meksika güzeli Andrea Meza kazandı.

ABD'nin Florida eyaletinde dün düzenlenen organizasyonda 26 yaşındaki Meza, son 3'e kaldığı Brezilya ve Peru güzelini geride bırakarak tacın sahibi oldu.

Yazılım mühendisi Meza, tacı 2019'un kazananı Zozibini Tunzi'den aldı, İspanyolca "Çok yaşa Meksika" diye sevinç çığlığı attı.

8 KADINLI JÜRİ, BİRİNCİYİ BELİRLEDİ

ABD'li oyuncu Mario Lopez ve TV yıldızı Olivia Culpo'nun sunuculuğunu üstlendiği ve 70'den fazla kraliçe adayının podyumda yürüdüğü törende; eski güzeller Cheslie Kryst, Paulina Vega ve Demi- Leigh Tebow yorumcu olarak yer aldı.

Yarışmanın birincisine 8 kadından oluşan jüri karar verdi.

“HALKIMIZ ÖLÜYOR, HER GÜN ORDU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜYOR”

Yarışmanın asıl dikkat çeken kısmı ise Myanmar güzeli Thuzar Wint Lwin'in serzenişi oldu.

Thuzar Wint Lwin, finale kalamasa da gösterilen video mesajında "Halkımız ölüyor, her gün ordu tarafından öldürülüyor. Herkese Myanmar'daki durumu konuşma çağrısı yapıyorum. Myanmar güzeli olarak darbeden bu yana elimden geldiğimce onların sesi olmaya çalışıyorum." dedi.

Lwin, yarışmanın 13 Mayıs'taki ulusal kostüm kategorisinde ise birinciliği kazandı, 'Myanmar için dua edin' yazılı pankart açtı.

"ASYALILARA KARŞI NEFRETİ DURDURUN"

Finale kalamayan Singapur güzeli Bernadette Belle Ong da ulusal kostüm kategorisini uluslararası topluma seslenmek için kullananlardan oldu.

Ülkesinin bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaz kıyafetinin arka kısmına 'Asyalılara Karşı Nefreti Durdurun' yazan Bernadette Belle Ong, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda da "Ön yargı ve şiddete karşı direnme mesajı veremeyeceksem bu platform ne işe yarıyor?" diye sordu.