ABD’de ‘E. coli’ salgını: Organik havuçlarda da görüldü

ABD'de gıda skandalları bitmiyor.
Dünya çapında binlerce mağazası olan fastfood zinciri McDonald's, ürünlerinde Escherichia coli (E.coli) bakterisinin çıkmasıyla gündem olmuştu.
Ünlü markanın ardından ülkenin birçok noktasında satışa sunulan paketlenmiş organik havuçlarda, E. coli bakterisi tespit edildi.
ORGANİK HAVUÇLARDA BAKTERİ TESPİT EDİLDİ
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, bir firmaya ait paketli organik havuçlarda koli basili (E. Coli) bakterisine rastlandığı belirtildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, ABD'de paketli organik havuçları tükettiği için koli basili bakterisi bulaşan 39 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Firmanın sattığı paketli havuçların market reyonlarından toplatıldığı aktarılan açıklamada, müşterilere satın aldıkları ürünleri kontrol etmesi çağrısı yapıldı.
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