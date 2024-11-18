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ABD’de ‘E. coli’ salgını: Organik havuçlarda da görüldü

ABD’de ‘E. coli’ salgını: Organik havuçlarda da görüldü Ünlü fastfood markası McDonald's hamburgerlerinde tespit edilen ve 104 kişinin hastalanmasına sebep olan koli basili bakterisi, bu defa organik havuçlarda tespit edildi.