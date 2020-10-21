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    ABD'de eğitimde kullanılan savaş uçağı düştü

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde konuşlu ABD Donanmasına bağlı bir F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü.
    • AA
    • 21.10.2020 - 04:26
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    ABD'de eğitimde kullanılan savaş uçağı düştü

    Donanma Hava Kuvvetleri sözcüsü Binbaşı Zach Harrell yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.10 sularında Lemoore Donanma Hava Üssü'nden havalanan F/A-18E tipi uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

    Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile atlayarak kurtulduğunu belirten Harrell, pilotun yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığını ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

    KALİFORNİYA'DAKİ 2. KAZA

    Geçen haftalarda da Kaliforniya'da yakıt ikmali sırasında bir F-35B tipi savaş uçağı tanker uçağına çarparak düşmüştü.

    ABD de eğitimde kullanılan savaş uçağı düştü #1

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