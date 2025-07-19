ABD'de eşini aldatan CEO görevden alındı

ABD Boston'da, Coldplay konserindeki sarılma videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı...

Konserde dev ekrana yansıyan görüntülerde, bir erkek ve bir kadın birbirine sarılmış halde görülüyor.

Yüzleri ekranda belirdikten sonra ikili, aniden kameradan kaçmak için eğilip saklanıyor.

Her iki kişinin de Astronomer adlı şirkette yönetici pozisyonlarında çalıştığı iddiaları, sosyal medyada hızla yayıldı.

GÖREVDEN ALINDI

Cuma gecesi geç saatlerde şirket, X üzerinden yaptığı açıklamada CEO Andy Byron’un görevden alındığını duyurdu.

Söz konusu video, çarşamba gecesi gerçekleşen konserin ardından TikTok’ta paylaşılmış ve milyonlarca kez izlenmişti.

Ardından sosyal medya platformlarında yayıldı, çeşitli programlarda alay konusu oldu.

"LİDERLERİMİZİN, DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRNEK OLMASI BEKLENMEKTEDİR"

İnternetteki dedikoduların yayılmasından iki gün sonra Astronomer bir açıklama yaparak, videoya doğrudan atıfta bulunmadan bir soruşturma başlattığını duyurdu:

Astronomer olarak, kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz değerler ve kültür doğrultusunda hareket etmeye kararlıyız. Liderlerimizin hem davranış hem de sorumluluk açısından bu değerlere örnek olması beklenmektedir. Yönetim Kurulu bu konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatmıştır ve kısa süre içinde daha fazla bilgi paylaşacağız.

YERİNE ÜRÜN DİREKTÖRÜ ATANDI

Şirketin kurucu ortağı ve Ürün Direktörü Pete DeJoy, geçici CEO olarak atandı.

Videodaki kadının, Kasım 2024’ten bu yana şirketin İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Kristin Cabot olduğu iddia ediliyor.

Cabot da videodaki kişi olduğunu teyit etmedi.

ŞİRKET HABERLERİ YALANLADI

Astronomer, yaptığı açıklamada Byron’un şahsi bir açıklama yapmadığını ve aksi yöndeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Ayrıca, videodaki diğer kişinin şirkette çalışmadığını da ekledi.

Perşembe günü Byron’a ait olduğu iddia edilen sahte açıklamalar internette hızla yayıldı.