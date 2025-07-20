ABD'de eşini aldatırken yakalanan CEO, servetinin yarısından olabilir

ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konseri, sadece müzik değil bir skandalın da merkezine dönüştü.

Konser sırasında dev ekranda yayınlanan öpücük kamerası, izleyicilere tanıdık iki yüzü gösterdi.

1,3 milyar dolarlık yazılım şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron ve şirketin İK Müdürü Kristin Cabot.

ALDATMA MACERASI KARİYERİNİ BİTİRDİ

İkili binlerce kişinin önünde sarmaş dolaş dans ederken kameralara yakalandı.

Coldplay solisti Chris Martin’in "Şu tatlı çifte bakın!" anonsuyla panikleyen Byron ve Cabot hızla sahneden uzaklaştı.

Ancak bu anlar çoktan sosyal medyada viral olmuştu.

İKİSİ DE KOVULDU

Olayın ardından hem iş dünyası hem de sosyal medya karıştı.

Yoğun tepkiler üzerine Andy Byron, Astronomer’daki CEO’luk görevinden kovuldu..

Şirketten yapılan açıklamada, İK Müdürü Kristin Cabot’un da kovulduğu bildirildi.

EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI

Skandalın yankıları aile hayatına da sıçradı.

Byron’un eşi Megan Kerrigan, sosyal medya hesaplarında soyadını silerek ilk sinyali verdi. Ardından resmen boşanma davası açtı.

SERVETİNİN YARISINI KAYBEDECEK

ABD’nin Massachusetts eyaletinde geçerli olan “50/50 evlilik yasaları”, eşlerin birlikte edindiği servetin yarı yarıya bölünmesini öngörüyor.

Uzmanlara göre Byron’un serveti 20 ila 70 milyon dolar arasında.

Bu durumda eşi, 35 milyon dolara kadar tazminat alma hakkı kazanabilir.