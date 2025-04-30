ABD'de etkili olan şiddetli fırtınalar dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanıyor

ABD'nin Pensilvanya ve Ohio eyaletlerinde, şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor...
Pensilvanya ve Ohio'da etkili olan şiddetli fırtına sonrası yetkililer son duruma ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.
3 CAN KAYBI
Pensilvanya'nın State College ve Pittsburgh şehirlerinde fırtınada elektrik direklerinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 kişi hayatını kaybetti.
500 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI
Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesi, devrilen ağaç ve elektrik direkleri nedeniyle Pensilvanya'da 450 bine yakın kişinin, Ohio'da da 50 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.
ANİ SEL UYARISI
Ulusal Meteoroloji Servisi Pittsburgh Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki fırtınanın hızının saatte 145 kilometreye kadar çıktığını belirtti.
Yetkililer, Pensilvanya ve Ohio'daki kötü hava koşullarının Arkansas, Texas ve Louisiana eyaletlerine kadar etkili olabileceği, hasar verici rüzgarların beraberinde getireceği aşırı yağışların ani sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış