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ABD'de etkili olan şiddetli fırtınalar dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanıyor

ABD'de etkili olan şiddetli fırtınalar dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanıyor ABD'deki şiddetli fırtınalar nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kalırken yetkililer, Pensilvanya ve Ohio'daki kötü hava koşullarının Arkansas, Texas ve Louisiana eyaletlerine kadar etkili olabileceğini duyurdu.