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    ABD'de evden çalışanların çoğu ofise dönmek istemiyor

    ABD'de yapılan bir anket, pandemi döneminde evden çalışan Amerikalıların çoğunun ofise dönmek istemediğini ortaya koydu.
    • AA
    • 17.02.2022 - 00:28
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    ABD'de evden çalışanların çoğu ofise dönmek istemiyor

    Pew Araştırma Merzezi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Amerikalıların yüzde 59'u hala evden çalışıyor.

    ANKETE KATILANLARIN ÇOĞU OFİSE DÖNMEK İSTEMİYOR

    Ankete katılanların yüzde 60'ı, pandemi sonrası evden ya da ofisten çalışma seçeneği sunulsa evden çalışmayı tercih edeceğini söyledi.

    Evden çalışmayı tercih edenlerin yüzde 42'si Kovid-19'a maruz kalma endişesi taşırken, yüzde 76'sı ise bunun bir tercih olduğunu belirtti.

    YÜZDE 17'Sİ BAŞKA YERE TAŞINDIĞI İÇİN EVDEN ÇALIŞMAYI TERCİH EDİYOR

    Amerikalıların yüzde 17'si ise başka bir yere taşındığı için evden çalışmayı tercih ettiğini ifade ederken, yüzde 32'si çocuk bakımını, yüzde 15'i ise iş yerlerine erişimde kısıtlamaları gerekçe gösterdi.

    YÜZDE 44'Ü EVDEN ÇALIŞMANIN ÜRETKENLİKLERİNİN ARTIRDIĞINI SÖYLEDİ

    Ankete katılanların yüzde 64'ü evde çalıştıkları için iş-yaşam dengelerinin iyileştiğini belirtirken, yüzde 44'ü ise evden çalışmanın üretkenliklerini artırdığını kaydetti.

    ABD de evden çalışanların çoğu ofise dönmek istemiyor #1

     


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