ABD'de evsiz adam, hayatını kaybeden kişinin bacağını yedi

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ABD'de yaşanan bir olay kan dondurdu.
Kaliforniya eyaletinde tren, bir yolcuya çarptı.
Trenin çarptığı yolcu hayatını kaybederken bacağı da vücudundan ayrıldı.
Kopan bacağı yemeye kalktı
O esnada tren istasyonunda yaşayan evsiz bir adam, bacağı kopan yolcunun uzvundan ısırıklar aldı.
Görgü tanığı olarak konuşan inşaat işçilerinden biri olan Jose Ibarra, "Elinde kopmuş bir bacak tuttuğunu gördük. Bacağı önce salladı, sonra duvarlara vurdu, en sonunda ısırıklar almaya başladığını gördüm. Bacaktaki deri sarkıyordu, kemiği görebiliyorduk." diye konuştu.
Kimliği tespit edildi
Kern bölgesi Şerif Ofisi memurları, evsiz adamın 27 yaşındaki Resendo Tellez olduğunu tespit etti.
Tellez, olay yerinden delil topladığı için tutuklandı.
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