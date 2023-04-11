ABD'de evsiz kadın sokak ortasında doğum yaptı San Francisco'da uyuşturucu bağımlılarının yoğun olarak yaşadığı bölgede bulunan evsiz bir kadın, sokak ortasında doğum yaptı.

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ABD'de görenleri şaşırtan bir doğum meydana geldi.

San Francisco şehrindeki Gearry Caddesi'nde uyuşturucu bağımlısı evsizlerin yoğun olarak yaşadığı bölgede, bir kadın sokakta doğum yaptı.

Sokakta doğurdu: Görenler şaştı kaldı

Evsiz olduğu öğrenilen kadının doğum yaptığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Zor durumdaki kadının yardımına koşan şahıslar ambulansı aradı.

Öte yandan videoda, görüntüleri cep telefonuyla kaydeden bir erkeğin, "Sakin ol, ambulans gelecek" dediği de duyuldu.

Yetkililer doğruladı

San Francisco itfaiyesinden yapılan açıklamada ise, perşembe günü bir kadının sokakta doğum yaptığı doğrulandı.

Daily Mail'in aktardığına göre anne ile bebek, yerel bir hastaneye nakledildi.