ABD’de evsiz sayısında rekor artış yaşanıyor

İHA

ABD’de evsizlik sorunu giderek daha kötü bir hal alıyor.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de birçok kentte kaldırım kenarlarında çadır kuran ve sokakta yaşayan yoksul insanlar göze çarpıyor.

ABD'DE BÜYÜYEN EVSİZ SORUNU

Federal hükümet ve eyalet yönetimleri, giderek büyüyen evsiz sorununa çözüm arıyor.

ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, pahalı konut fiyatları, yüksek enflasyon, ırkçılık, doğal afetler ve yükselen göç gibi faktörler nedeniyle evsizlerin sayısının geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 18 oranında arttığını duyurdu.

İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, barınaklarda, geçici konutlarda ve sokakta yaşayan bireylerin sayısına dair her yıl gerçekleştirilen ve ABD’de evsizlere ilişkin problemin anlık bir görüntüsünü sunan yıllık evsizlik değerlendirme raporunu yayınladı. Rapora göre, 2024 yılı Ocak ayı içerisinde tek bir gecede tespit edilen evsiz sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 770 bin seviyesini aştı.

Bir önceki yıl, evsiz sayısındaki artış oranı, yüzde 12 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl kaydedilen yüzde 18 oranındaki artış, bakanlığın evsizlere ilişkin verileri toplamaya başladığı 2007 yılından bu yana kayıtlara geçen en büyük yıllık artış oldu.

ÇOCUKLAR VE SİYAHİ AMERİKALILAR ÜST SIRADA

Raporda, ABD’de her 10 bin vatandaştan yaklaşık 23’ünün çeşitli programlar dahilinde barınaklarda, geçici konutlarda veya sokakta yaşama tecrübesi bulunduğu ifade edildi. Bu yıl evsiz sayısında en çok artış gözlenen yaş grubu ise yüzde 33 ile 18 yaş altı çocuklar oldu. Verilere göre ABD’de yaklaşık 150 bin çocuk evsiz bulunduğu tespit edildi. ABD nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan siyahi Amerikalılar ise evsiz nüfusunun yüzde 32’sini teşkil etti.

İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülke genelinde yaşanan uygun fiyatlı konut krizi, orta ve düşük gelirli hanelerde durgunlaşan ücretler ve sistematik ırkçılığın kalıcı etkileri, evsizlere yönelik hizmet uygulamalarını sınırlarına kadar zorladı” denildi.

Verilerin bir yıl öncesine ait olduğunu ve mevcut durumun daha iyi olduğunu savunan İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı Adrianne Todman, “Hiçbir ABD’li evsiz kalmamalı. Biden-Harris yönetimi, her ailenin hak ettiği uygun fiyatlı, güvenli ve kaliteli konuta erişimini sağlamakta kararlıdır” dedi.