ABD'de eylemler sürüyor: Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ne bağlı Los Angeles şehrinde süregelen olaylar nedeniyle bölgede tansiyonu düşürmek amacıyla yeni yasaklayıcı tedbirler devreye alındı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Los Angeles şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının başladığını duyurdu.
Donald Trump yönetimini de seslenen Bass, göçmenlere yönelik gözaltı uygulamalarının sona erdirilmesini istedi.
LOS ANGELES'TAKİ ICE KARŞITI PROTESTOLAR
ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.
ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.
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