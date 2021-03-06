ABD'de F-35 programı sorgulanıyor

F-35 savaş uçağı üretimine dair mali açıdan şikayetler her geçen gün artıyor. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Smith, programla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarma kararı almıştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, Washington'ın Ankara ile ilgili kararının programa ek maliyet yükleyeceği uyarısında bulunmuştu.

TÜRKİYE PROGRAMDAN ÇIKARILDI, MALİYET ARTTI

Rakamları paylaşan Demir, Türk şirketlerinin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasının programa 600 milyon dolar maliyetin yanı sıra uçak başına 7 ile 9 milyon dolar fazladan maliyet çıkaracağını belirtmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi ve Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith, bu gelişmeyi doğrular nitelikte şikayetini dile getirdi.

ABD'DE TARTIŞMA: F-35 BİZE NE VERİYOR

Brookings Enstitüsü'nün düzenlediği seminere katılan Smith, "F-35 bize ne veriyor ve mali kayıplarımızı azaltmanın bir yolu var mı? Bu kadar düşük potansiyele bu kadar çok para harcamamanın bir yolu var mı? Çünkü, bildiğiniz gibi, F-35'in lojistik maliyetleri korkunç." ifadelerini kullandı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Smith, konuyla ilgili görüşlerini, "Hiç çalışmayan silah sistemlerine olağanüstü miktarda para harcadık. Tahammül ettiğimiz başarısızlık, devasa boyutta bir başarısızlıktır. F-35'i düşünün." şeklinde dile getirdi.

ABD merkezli Defense News internet sitesi, ocak ayı itibarıyla F-35'lerin halen hedefe uygun görev oranına ulaşmak için "mücadele ettiğini" aktardı. Söz konusu oran, en az bir atanmış görevi karşılayabilen uçak yüzdesi olarak biliniyor.

Görev oranının yalnızca yüzde 69'da kaldığı, ABD ordusunun beklentisi olan yüzde 80'in çok altında olduğu kaydedildi.

"HARCADIĞIMIZIN KARŞILIĞINA BAKTIĞIMIZDA ACI VERİYOR"

Temsilciler Meclisi Üyesi Smith, söz konusu programla ilgili eleştirilerini sürdürerek, "Para israfından şikayet edebilirsiniz, ama artık onları iade edemezsiniz. Şimdi daha fazlasını israf etmeyeceğimizi garanti etmemiz gerekiyor. Ne kadar harcadığımız ve karşılığında ne aldığımıza baktığımızda bu acı veriyor." dedi.

F-35 savaş uçağı, diğer birçok uçak varyantının yanı sıra F-16'nın yerini alacak şekilde tasarlanırken, ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri bu ay daha ucuz seçenekleri araştırdıklarını bildirdi.

Seçenekler arasında Lockheed Martin şirketinden yeni F-16'lar satın almak bulunuyor. Ayrıca düşük maliyetli taktik insansız hava araçları da değerlendirmeye alındı.