ABD'de F-35 savaş uçağı kayboldu ABD'de arıza nedeniyle pilotunun kendisini fırlattığı F-35 savaş uçağı kayboldu. Askeri yetkililer uçağın bulunması için halktan yardım istedi.

AA

ABD'nin birçok ülke ile ortak ürettiği ve Türkiye'nin yaşanan diplomatik sorunlar nedeniyle projesinden çıkartıldığı F-35 uçakları, skandallara imza atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde iniş esnasında düşen F-35'İn görüntüleri hafızalardan silinmemişken şimdi de bir uçak kayboldu.

ABD ordusunda görevli bir deniz piyade pilotu, uçtuğu F-35B Lightning II jetinde sorun çıkması sonrası kendisini uçaktan fırlattı.

Paraşütle inen Pilot, Kuzey Charleston'da güvenli bir şekilde kurtuldu.

Yetkililer, pilotun saat 14.00 civarında güvenli bir şekilde Kuzey Charleston'a paraşütle atladığını ve yerel bir hastaneye kaldırıldığını, durumunun stabil olduğunu söyledi.

Pilotun adı ve uçakta yaşanan sorunun detayları açıklanmadı.

Yetkililer uçağı bulamıyor

Uçak ise bulunamıyor...

Askeri yetkililer, kaybedilen uçağın aranmasında artık Kuzey Charleston'un kuzeyindeki iki göle odaklanıldığını söyledi.

Halktan yardım istediler

Yetkililer, uçağın bulunması için halktan da yardım istedi.

Uçağın kaybolması hem şaşkınlık yarattı hem de tepkiye neden oldu.

“Bir F-35'i nasıl kaybedersiniz?"

Yerel kongre üyesi Nancy Mace, “Bir F-35'i nasıl kaybedersiniz? Nasıl oluyor da takip cihazı yok ve biz halktan bulmalarını istiyoruz." dedi.

Yetkililer, pilotun neden atladığının hala araştırdığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)