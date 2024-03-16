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ABD'de fareler karakolu istila etti: Ele geçirilen esrarları yediler

ABD'de fareler karakolu istila etti: Ele geçirilen esrarları yediler ABD'deki eski bir polis karakolunda uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen esrar maddesi, fareler tarafından yenildi. Yapılan açıklamada farelerin esrarı nasıl ulaştıklarının çözülemediği kaydedildi.