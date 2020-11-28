ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın itirazını reddetti

Temyiz Mahkemesi, Trump’ın kampanyasının Pensilvanya'da seçimlerde hile yapıldığına yönelik kanıt sunamadığını belirterek seçim sonuçlarına yönelik yapılan itirazı reddetti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentindeki Federal Temyiz Mahkemesi Başkan Donald Trump’ın 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarına yönelik yaptığı itiraz için kararını açıkladı.

"HİÇBİR KANIT YOK"

3 yargıçtan oluşan mahkeme heyeti adına açıklama yapan Stephanos Bibas, “Özgür, adil seçimler demokrasimizin can damarıdır. Seçimlerin adil olmadığına yönelik suçlamalar ciddidir.

Ancak bir seçimin adil olmadığının söylenmesi, seçimlerin adil olmadığı anlamına gelmez. Suçlamalar, belirli iddialar kanıt gerektirir. Burada hiçbiri yok" diyerek Trump'ın kampanyasının usulsüzlük yapıldığını yönelik iddialarının hiçbir dayanağı olmadığını vurguladı.

"MAHKEME BÜYÜK DOLANDIRICILIK İDDİALARINI ÖRTMEYE DEVAM EDİYOR"

Trump'ın kampanya avukatı Jenna Ellis ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, karara itiraz ederek Yüksek Mahkemeye başvuracaklarını belirtti. Ellis, "Pensilvanya'daki yargı mekanizması, büyük dolandırıcılık iddialarını örtmeye devam ediyor" diyerek mahkeme heyetini eleştirdi.

20 delegeli Pensilvanya eyaletinde Demokratların adayı Joe Biden oyların yüzde 50'sini, Trump ise yüzde 48.8'sini hanesine yazdırmıştı.



