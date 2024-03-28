ABD'de fidye yazılım alarmı: BlackCat'le ilgili konuşanlara 10 milyon dolar verecekler Dışişleri Bakanlığı, hassas ve gizli bilgilerin çalındığını söyledi. Saldırıya dahil olanların bulunmasına yardım edenlere 10 milyon dolara kadar ödül teklifi yapıldı.

AA

ABD'de hastanelerin ödeme sistemleri, fidye yazılım grubu tarafından ele geçirildi.

Bilgisayar korsanları, birçok hastanenin sağlık ödemelerini kontrol eden UnitedHealt grubuna bağlı Change Healthcare kuruluşunu hack'ledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bakanlığın Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından yönetilen Adalet Ödülleri (RFJ) programı çerçevesinde, BlackCat grubu hakkında bilgi getirenlere 10 milyon dolar ödül ayrıldığı bildirildi.

Hassas ve gizli bilgiler çalındı

Açıklamada, bir fidye yazılım grubu olan BlackCat'in, ABD ve dünya çapındaki birçok kritik altyapı sektörünün bilgisayar ağlarını tehlikeye attığı belirtilerek şöyle denildi:

The ALPHV BlackCat, hedef aldığı kurbanlarının ağındaki güvenlik duvarlarını devre dışı bırakarak hassas ve gizli bilgilerini çalıyor ve bunun karşılığında ödeme talep ediyor.

10 milyon dolara kadar ödül teklifi

RFJ programının, yabancı hükümetlerin "talimatı veya kontrolü"ndeki bilgisayar korsanlarını hedef aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bakanlık, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanımı Yasası'nı (CFAA) ihlal ederek ABD'nin kritik altyapısına karşı belirli kötü niyetli siber faaliyetlerde bulunan herhangi bir kişinin kimliğinin veya yerinin belirlenmesine yol açan bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklif ediyor.

Hastalar ödeme yapmak zorunda kaldı

ABD'deki hastanelerin çoğunluğunun ödeme sistemini yöneten Change Healthcare, 21 Şubat'ta, BlackCat tarafından siber saldırıya maruz kalmış, hastaların birçoğu sağlık hizmetleri ve ilaçlar için ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

Change Healthcare yetkilileri, yaklaşık bir aydır tam olarak devreye alınamayan ödeme sisteminin, saldırı sonrası yapılan düzenlemelerle ilgili deneme sürecinin devam ettiğini açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)