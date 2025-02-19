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Haber Merkezi

ABD'de sokaklar karıştı...

New York’ta Ortodoks Yahudilerin yoğunlukta olduğu Borough Park Mahallesi'nde düzenlenen bir anti-İsrail protestosu, Salı gecesi şiddet olaylarına sahne oldu.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, bir emlak etkinliğini protesto etmek amacıyla mahalleye akın etti.

"SİYONİSTLER CEHENNEME"

Polis, göstericilerin “Siyonistler cehenneme” sloganları attığını, İsrail yanlısı gruplarla karşı karşıya geldiklerini ve arbede yaşandığını belirtti.

Çatışmaların büyümesi üzerine polis, grupları barikatlarla ayırdı ve bir kişiyi gözaltına aldı.

"KAÇ ÇOCUK ÖLDÜRDÜNÜZ"

Protestoyu organize eden Filistin yanlısı Pal-Awda grubu, İsrail’in Filistin topraklarını ele geçirmesi ve sivillere şiddet uygulaması nedeniyle düzenlediklerini duyurdu.

Göstericiler, “Kaç çocuk öldürdünüz?” sloganları atarken, bazıları mahalle sakinlerine hakaretler savurdu.

İSRAİLLİLER KARŞILIK VERDİ

Bölgede toplanan İsrail yanlısı göstericiler de İsrail bayraklarıyla karşılık verdi. İki grup arasında gerilim tırmanırken arbede çıktı, polis kalabalığı güç kullanarak dağıttı.

Olayların ardından Bronx Temsilcisi Ritchie Torres, protestocuları Borough Park’ı Yahudi olduğu için hedef almakla suçladı. Yahudi karşıtı nefretle mücadele eden aktivist grup End Jew Hatred ise şehir yönetiminin protestoya karşı daha sert önlemler alması gerektiğini belirtti.

New York’ta 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e saldırısından bu yana Filistin yanlısı grupların birçok gösteri düzenlediği biliniyor. Salı günü yaşanan son protesto, Hamas’ın kaçırdığı en küçük rehine olan 2 yaşındaki Kfir Bibas, 5 yaşındaki Ariel Bibas ve anneleri Shiri Bibas’ın öldüğünü açıklamasının ardından gerçekleşti.