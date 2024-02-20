ABD'de Filistin'e destek gösterisine katılanlara polisten sert müdahale Göstericiler, İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerle ilgili taleplerini dile getirdi. ABD polisi ise sert müdahalede bulundu.

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AA & Ensonhaber

New York'ta, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Gösteriye, atılan sloganlar kadar, Amerikan polisinin müdahalesi de damga vurdu.

Filistin destekçileri, Arap kökenli Amerikalı Müslüman nüfusun yoğun olduğu Queens ilçesine bağlı Astoria bölgesinde toplandı.

Ateşkes istediler

Polisin, gösterinin caddede yapılmasına izin vermemesi üzerine katılımcılar, taleplerini kaldırımda dile getirdi.

"Ateşkes şimdi", "Satan (şeytan) yahu savaş suçlusu" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

"Biden saklanamazsın"

Gösteride, ABD Başkanı Joe Biden da "Biden, Biden saklanamazsın. Seni soykırımla suçluyoruz"⁠ sloganıyla eleştirildi.

Polisten sert müdahale

Polis, eylemin ilerleyen saatlerinde de göstericileri kaldırımda kalmaya zorladı.

Eylemin sonunda gruba müdahale eden New York polisi, biri 14 yaşında olmak üzere 8 kişiyi gözaltına aldı.

Gösteriye katılanlardan ismini açıklamak istemeyen bir ABD vatandaşı, polisin, İsrail'in saldırılarına karşı gösteri yapanlara müdahalesini "inanılmaz" ve "gülünç" olduğunu söyledi.

Polisin görevinin bu olmadığını ifade eden ABD'li gösterici, polisin halkı korumak yerine, şirketleri ve zenginlerin malını koruduğunu aktardı.