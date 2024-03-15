ABD'de fırtına ve hortum: 2 ölü 58 yaralı Indiana ve Ohio eyaletlerinde etkili olan şiddetli kasırga ve hortumda 2 kişi ölürken, en az 25 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

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İHA

Dün akşam saatlerinde ABD'nin Indiana eyaletinin doğusu ile Ohio eyaletinin batısında şiddetli bir fırtına ve hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle büyük bir panik yaşanırken, bazı kasabalar yerle bir oldu ve evlerde büyük hasarlar oluştu.

2 kişi hayatını kaybetti

Lakeview köyündeki Geiger Mobil Ev Parkı'nda, Ohio'ya bağlı Logan County Şerifi Randall Dodds tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

58 kişi yaralandı

Yetkililer, Indiana'da en az 38 kişinin yaralandığını, Ohio'da ise 20 kişinin yaralandığını ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre perşembe gecesi itibarıyla Indiana'da 2, Ohio'da ise 5 hortum etkili oldu.

Indiana'da en az 5 bin, Ohio'da ise 20 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)