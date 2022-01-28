ABD'de fotoğraf çekmek isteyen 21 yaşındaki genç, uçurumdan düştü

Manzara eşliğinde fotoğraf çekmeye çalışan Jacobson, metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

ABD'de fotoğraf çekme girişimi talihsiz kazayla son buldu.

Arizona eyaletinde bir dağın tepesinde, şehir manzaralı fotoğraf çekmek isteyen 21 yaşındaki Richard Jacobson uçurumdan düştü.

200 METREDEN DÜŞTÜ

Dengesini kaybeden ve kayarak düştüğü belirtilen Jacobson'un ölümü, birlikte tırmanış yaptığı arkadaşlarını şoke etti.

New York Post'un haberine göre, Jacobson, yaklaşık 200 metreden düştü. Olayın ardından arkadaşları, durumu polise bildirdi.

"ÇOK TRAJİK BİR KAZA"

Polis, "Uyuşturucu kullanımına dair hiçbir iz yok. Sadece çok trajik bir kazaydı." açıklamasını yaptı.

Jacobson'ın cansız bedeninin

helikopter ile düştüğü yerden alındığı kaydedildi.