ABD'de Gazze'ye destek gösterilerine katılan profesörler gözaltına alındı İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki eylemleri ABD genelindeki üniversite kampüslerine yayılıyor. İsrail'i protesto eden çok sayıda öğrencinin yanı sıra 2 akademisyen de gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 305 Filistinli can verdi, 77 bin 293 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

ABD'deki gösteriler hızla yayılıyor

ABD'de ülke genelindeki üniversite kampüslerine yayılan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki eylemlerine son olarak başkent Washington'da bulunan Georgetown ve George Washington üniversitelerinde okuyan öğrenciler de katıldı.

Georgetown Üniversitesi'nin ana kampüsünün ortasında yer alan büyük bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" sloganları attı.

Bazı öğrenciler ise polisin sınırlı izin verdiği alanlarda çadırlar kurdu.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarla Gazze'deki İsrail saldırılarına tepkilerini ortaya koyan öğrenciler, daha sonra toplu halde George Washington Üniversitesi kampüsüne doğru yürümeye başladı.

Başkentin en büyük üniversitelerinden George Washington Üniversitesi'nin ana kampüsündeki bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci de sloganlar atarak Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

Bahçede çadır kurmak üzere hazırlık yapan öğrencilerin sayısının artması ve diğer üniversite kampüslerinde olduğu gibi eylemlerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Akademisyenler ters kelepçeyle gözaltına alındı

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da eyleme katılan Emory Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee ile Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin, polis ekipleri tarafından ters kelepçeyle gözaltına alınırken McAfee'nin gözaltına alınışı bir öğrencisinin çektiği videoyla tüm dünyaya yayıldı.

Emory Üniversitesi kampüsüne giren polisler öğrencilere biber gazı ve elektroşok silahıyla saldırdı, Güney California Üniversitesi'nde 93 öğrenci gözaltına alındı.