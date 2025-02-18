ABD'de genç bankacının şaşırtan ölümü: Aşırı çalışmaktan hayatını kaybetti

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ABD'de 28 yaşındaki Carter McIntosh isimli şahıs, 27 Ocak'ta evinde ölü bulundu.

Dallas'taki evinde ölü bulunan ve polisin ilk bulgulara göre "uyuşturucudan öldü" dediği genç bankacıyla ilgili sis perdesi aralandı.

Genç bankacının ölüm nedeninin aşırı çalışmak olduğu aktarıldı.

UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜĞÜ SANILIYORDU: GENÇ BANKACI AŞIRI ÇALIŞMAKTAN ÖLDÜ

McIntosh'un ölmeden önce haftada 100 saat çalıştığı ortaya çıktı.

Diğer yandan Goldman Sachs ve Moelis gibi şirketlerde çalışan McIntosh'un cansız bedeninin yanında beyaz pudraya benzeyen bir madde bulan polis, mutfakta da rulo haline getirilmiş 100 dolarlık banknot bulmuştu.

Fakat bazı sağlık sorunları nedeniyle reçeteli ilaç kullanan McIntosh'un ilaçlarını fazla aldığı için öldüğü tahmin ediliyor.

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İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre McIntosh'un bir arkadaşı, "O çok fazla çalışıyordu. Çalışkan biriydi ve Dallas'ta zorlu bir ekipte çalışıyordu. Ona çok iş veriyorlardı" dedi.

Bankada çalışan bir diğer kaynak ise, "Bankada yüksek performans göstermek için dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna karşı olan bir ilacın kullanımı şirket içinde çok yaygın. Çünkü zorlayıcı bir çalışma koşulu vardı. Bankada çok sayıda insan bu ilacı alıyor" dedi.

"BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI İNSANLAR ONA ÇOK KÖTÜ DAVRANDI"

McIntosh'un ölmeden önceki haftalarda çok yoğun çalıştığını söyleyen bir diğer kaynak ise, "Onunla birlikte çalışanlar ona çok kötü davrandı ve işleri ona yığdı" dedi.