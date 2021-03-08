ABD'de George Floyd davası öncesi yürüyüş düzenlendi

Floyd'un ölümüne yol açan polis memuru Chauvin'in yargılanmasından önce sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki duruşma sürüyor.

Chauvin hakkındaki cinayet davasının oturumu öncesi Minneapolis'te gösteri düzenlendi.

SESSİZ YÜRÜYÜŞ

8 Mart Pazartesi günü jüri seçimiyle başlayacak olan yargılama öncesi düzenlenen sessiz yürüyüşe, çok sayıda gösterici elinde pankartlarla katıldı.

Yürüyüşe katılanlar "Nefes alamıyorum", "Herkes için adalet", "Siyahların hayatları önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, yürüyüşün ardından Floyd anısına konuşmalar yaptı.

George Floyd davası öncesi yürüdüler FOTO GALERi

GEORGE FLOYD OLAYI

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Floyd'un, daha sonra hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Derek Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2. dereceden cinayet suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

ÜLKE GENELİNDE PROTESTOLARA YOL AÇTI

Chauvin'in yanında bulunan 3 polis memuru Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng de suça yardım ve yataklık etmekten gözaltına alınmış, 750 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Floyd'un hayatını kaybettiği olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.