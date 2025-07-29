ABD'de gökdelende dehşet: Silahlı saldırgan polisi ve sivilleri vurdu

ABD'de New York kentinin Manhattan’da yer alan 345 Park Avenue adresinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

SALDIRI TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

New York kolluk kuvvetlerinden edinilen ilk bilgilere göre, saldırgan olay yerindeki binanın 33. katına kendisini kilitledi.

Kaynaklar, saldırganın burada silahla vurularak öldürüldüğünü belirtti. Resmi kaynaklardan henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, saldırganın elinde yüksek tahribat gücüne sahip bir AR-15 saldırı tüfeği olduğunu ortaya koydu.

ALTI SİVİL VE BİR POLİS VURULDU

Gelen ilk bilgilerde, olayda bir polis memuru ve altı sivilin silahla vurulduğu bildirildi.

New York City'deki güvenlik yetkilileri, vurulan polis memuru ile bir sivilin sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı.

Diğer yaralıların durumu hakkında net bilgi paylaşılmadı.

FBI VE NYPD TEYAKKUZDA: BÖLGE TAMAMEN KAPATILDI

FBI New York Saha Ofisi Müdür Yardımcısı Don Bongino, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "FBI yönetim personeli ve ajanları, Manhattan’daki aktif suç mahalline destek sağlamak için harekete geçti" dedi.

NYPD ekipleri, 52. Cadde, Park Avenue ve Lexington Avenue çevresini tamamen kapatarak bölgede geniş çaplı arama ve kontrol faaliyeti yürüttü.

Lexington Caddesi'nden gelen görüntülerde, polislerin sarı renkli bir taksi SUV'yi durdurduğu, camlarını indirttiği ve iç bölmeleri el feneriyle incelediği dikkat çekti.

VALİ HOCHUL: AKTİF SİLAHLI SALDIRGAN DURUMU

New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Midtown Manhattan’daki gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini belirterek, durumu "aktif bir silahlı saldırgan olayı" olarak tanımladı.

Hochul, "New Yorklular ve ziyaretçilerden, olayın yaşandığı 52. Cadde, Park Caddesi ve Üçüncü Cadde civarından uzak durmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI ADAMS: GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİZİ ALIN

New York Belediye Başkanı Eric Adams da X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "New Yorklular: Midtown’da aktif bir silahlı saldırgan soruşturması yürütülüyor. Park Avenue ve East 51st Street civarındaysanız lütfen dışarı çıkmayın ve gerekli güvenlik önlemlerini alın" uyarısında bulundu.

BLACKSTONE VE DİĞER DEV ŞİRKETLER HEDEF BÖLGEDEYDİ

Saldırının meydana geldiği 345 Park Avenue binası, yatırım devi Blackstone’un genel merkezi olarak biliniyor.

Binada ayrıca NFL’nin genel merkezi, Bank of America şubesi ve KPMG’ye ait ofisler de yer alıyor. Saldırının hedefinin ne olduğu henüz netlik kazanmazken, Blackstone, KPMG, Bank of America ve binanın sahibi Rudin Management, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

NEW YORK’TA GÜVENLİK ALARMI YÜKSELTİLDİ

Yetkililer, olayın nedenine ve saldırganın kimliğine dair kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bölgedeki güvenlik seviyesi yükseltilirken, halktan çevredeki alanlara yaklaşmamaları istendi.