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Dünyanın çeşitli noktalarında yaşanan bazı anlar var ki görenleri şaşırtıyor.
ABD'nin New York kentinde yaşanan da bu durumu özetliyor.
Son olarak bir yolcu, yanındaki boş koltuğu kullanarak kendine bir sofra kurdu.
Metroda kendine sofra kurdu: Istakoz yedi
Yolcu daha sonra çıkardığı ıstakozu yemeye başladı.
Keyfinden ödün vermediği görülen şahıs, ıstakozunun yanına çıkardığı diğer sebzeleri de afiyetle midesine indirdi.
Kısa sürede beğeni ve yorum yağdı
O anlar, metroda bulunan başka bir yolcunun kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüye kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
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