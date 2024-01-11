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ABD'de görenleri şaşkına çeviren manzara: Metroda ıstakoz yedi

ABD'de görenleri şaşkına çeviren manzara: Metroda ıstakoz yedi ABD'nin New York kentinde metroda bulunan bir yolcu, yanında taşıdığı ıstakozu bir anda çıkartıp yemeye başladı. Diğer insanların şaşkın bakışları arasında yemeğini yiyen adamın o anları böyle görüntülendi.