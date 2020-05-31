Dolar
6.8203
0.1262%
Euro
7.566
0.2477%
Altın
1729.32
0.6307%
Borsa
105520.47
0.1525%
G. Altın
379.237
0.7462%
Bitcoin
64237.86
0.2809%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    ABD’de göstericiler CNN binasına saldırdı

    Ülke geneline yayılan George Floyd için adalet protestolarında Atlanta şehrinde toplanan göstericiler, CNN genel merkezine saldırarak binanın önündeki polis araçlarını ateşe verdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2020 - 16:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD’de göstericiler CNN binasına saldırdı

    Polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen George Floyd için adalet arayan yüz binler, ABD’yi adeta savaş alanına çevirdi.

    Barışçıl protestolar polisin sert müdahalesinin ardından şiddetle eylemlere dönerken, günlerdir davem eden olaylar, yağma ve yakıp yıkmaya döndü.

    EYLEMCİLERİN HEDEFİNDE CNN VAR

    Ülkenin neredeyse her şehrine sıçrayan eylemlerde yeni hedef ise Atlanta’daki CNN binası oldu.

    Olayların başlangıcında sessiz kalmasıyla eleştirilen CNN, Floyd eylemlerini iki gün sonra canlı vermeye başladı. Ancak CNN muhabiri Omar Jimenez, polisler tarafından hiçbir açıklama yapılmaksızın apar topar gözaltına alındı.

    ABD’de göstericiler CNN binasına saldırdı İZLE

    Şiddetli protestoları yayın imtihanı veren CNN, şimdi de eylemcilerin hedefi oldu.

    CNN LOGOSU TAHRİP EDİLDİ

    Atlanta şehrindeki Centennial Olympic Park’ta toplanan eylemcilerin öfkesi, parkın hemen yanında bulunan CNN genel merkezine yönlendi.

    Seslerini duyurmak isteyen yüzlerce eylemci, binanın önünde toplanarak "Floyd için adalet!" sloganları attı.

    BİNA CAMLARI TUZLA BUZ OLDU

    Binanın logosuna tırmanarak üzerine sprey boyayla sloganlar atan eylemciler, ardından binanın camlarına ve lobisine taşla saldırdı.

    Genel merkezin önündeki polis araçlarına saldıran, araçların üzerinde zıplayarak ters çeviren eylemcilerin öfkeli anları ise kameralar tarafından kaydedildi.

    Görüş Bildir