Ülke geneline yayılan George Floyd için adalet protestolarında Atlanta şehrinde toplanan göstericiler, CNN genel merkezine saldırarak binanın önündeki polis araçlarını ateşe verdi.

Polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen George Floyd için adalet arayan yüz binler, ABD’yi adeta savaş alanına çevirdi.

Barışçıl protestolar polisin sert müdahalesinin ardından şiddetle eylemlere dönerken, günlerdir davem eden olaylar, yağma ve yakıp yıkmaya döndü.

EYLEMCİLERİN HEDEFİNDE CNN VAR

Ülkenin neredeyse her şehrine sıçrayan eylemlerde yeni hedef ise Atlanta’daki CNN binası oldu.

Olayların başlangıcında sessiz kalmasıyla eleştirilen CNN, Floyd eylemlerini iki gün sonra canlı vermeye başladı. Ancak CNN muhabiri Omar Jimenez, polisler tarafından hiçbir açıklama yapılmaksızın apar topar gözaltına alındı.

ABD’de göstericiler CNN binasına saldırdı İZLE

Şiddetli protestoları yayın imtihanı veren CNN, şimdi de eylemcilerin hedefi oldu.

CNN LOGOSU TAHRİP EDİLDİ

Atlanta şehrindeki Centennial Olympic Park’ta toplanan eylemcilerin öfkesi, parkın hemen yanında bulunan CNN genel merkezine yönlendi.

Seslerini duyurmak isteyen yüzlerce eylemci, binanın önünde toplanarak "Floyd için adalet!" sloganları attı.

BİNA CAMLARI TUZLA BUZ OLDU

Binanın logosuna tırmanarak üzerine sprey boyayla sloganlar atan eylemciler, ardından binanın camlarına ve lobisine taşla saldırdı.

Genel merkezin önündeki polis araçlarına saldıran, araçların üzerinde zıplayarak ters çeviren eylemcilerin öfkeli anları ise kameralar tarafından kaydedildi.