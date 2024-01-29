ABD'de grip olan adamın hayatı karardı: Burnunu aldırmak zorunda kaldı ABD'de yaşayan Brandom Boothby isimli adam, milyonda 2 kişide görülen nadir bir hastalık nedeniyle burnunu aldırmak zorunda kaldı. Aplastik anemi teşhisi konulan Boothby, hayatının altüst olduğunu ifade ederek, "Tek bir hastalık beni öldürebilirdi" dedi.

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ABD'de, görenleri şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.

31 yaşındaki Brandom Boothby'nin neredeyse milyonda iki kişide görülen bir hastalık nedeniyle hayatı altüst oldu.

Boothby, grip sonrası burnunu tamamen kaybetti.

Boothby, yüzünü yiyip bitiren mantar enfeksiyonu yüzünden burnunu aldırmak zorunda kaldığını anlattı.

Beynine doğru ilerliyordu: Burnunu aldırmak zorunda kaldı

The Sun'ın aktardığına göre haberde, Brandon'ın gribe benzer semptomlar geliştirdiği ifade edildi.

Brandon'ın eğer burnu alınmamış olsaydı enfeksiyonun birkaç hafta içinde gözlerine ve beynine kadar ulaşabileceği belirtildi.

31 yaşındaki adamın hastaneye gittikten sonra şiddetli aplastik anemi olduğu ortaya çıktı.

"Etrafınızda birisi hapşırırsa ölümcül bir enfeksiyon kapabilirsiniz"

Öte yandan itfaiyeci olarak çalıştığını söyleyen Brandon, "Bu o kadar ciddi bir hastalık ki, etrafınızda birisi hapşırırsa ölümcül bir enfeksiyon kapabilirsiniz." dedi.

İlk olarak burnunda kaşınma başladığını dile getiren Brandon, ateşi çıkınca hastaneye gitti. Doktorların ölümcül bir mantar enfeksiyonu teşhisi koyduğu Brandon, "Burnuma enfeksiyon bulaştığında nefes almak zor değildi; endişe verici olan yalnızca ağrı ve şişlikti." şeklinde konuştu.

Brandon, "İki hafta boyunca burnu kurtarmaya çalıştıktan sonra doktorlar, mantarı durdurmak ve hayatımı kurtarmak için göz yuvasının bir kısmıyla birlikte burnumu da çıkarmaları gerektiğine karar verdiler." ifadelerini kullandı.