ABD'de günlerce annesinin cesediyle kalan bebek kurtarıldı

ABD’nin Arizona eyaletinde Phoenix kentinde bir apartman dairesinde yaşayanlar, yeni doğum yapan komşularını uzun süre ortalıkta göremedi.

Kadının telefonunun da günlerce kapalı olması nedeniyle durum polis haber verildi.

Bunun üzerine kadının yaşadığı apartmana giden polis, yürek burkan anlara şahit oldu.

ANNENİN CESEDİ BULUNDU

Phoenix Polis Departmanı’nın paylaştığı vücut kamerası görüntülerinde polis memurlarının dairenin kilitli olmayan penceresinden içeri baktığı görüldü.

Polisler, bu sırada yerde bir kadının yattığını gördü.

Daha sonra kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

BEBEK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bunun üzerine daireye giren polis memurları, annenin yatağında yatan bebeği fark etti.

Gözle görülür bir biçimde zayıflamış, susuzluk ve besinsizlik nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veren bebek, polis ekiplerince zamanında yapılan müdahale sayesinde ölümün eşiğinden döndü.

Kamera görüntülerinde polis memurlarından birinin bebeği dikkatlice pusete koyduğu, ardından bebeği bir başka polise teslim ettiği de görüldü.

ANNENİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polisin açıklamasına göre, Phoenix İtfaiyesi personeli, bebeği tedavi için hastaneye kaldırdı. Polis, bebeğin tamamen iyileşmesinin beklendiğini bildirdi.

Maricopa County Adli Tıp Kurumu annenin ölüm sebebini araştırırken, ölü bulunan kadının ismi kamuoyu ile paylaşılmadı.